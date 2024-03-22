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Суд вынес приговор десяти членам «Азова»* за обстрелы Мариуполя

Суд в ДНР назначил десяти «азовцам» по 22 года тюрьмы за обстрелы Мариуполя

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Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор десяти военнослужащим полка «Азов» (организация запрещена в России) по делу об артобстрелах Мариуполя весной 2022 года. Об этом сообщили на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

По версии следствия, с 7 марта по 15 апреля 2022 года фигуранты в составе минометной батареи обстреляли из минометов калибра 120 мм жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя. Подсудимые в общей сложности произвели не менее 100 минометных выстрелов осколочно-фугасными снарядами и повредили три жилых дома.

Суд признал фигурантов виновными в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки от 22 лет и 2 месяцев до 22 лет и 6 месяцев.

Ранее в Саратовской области студентов отправили в колонию за попытку диверсии на железной дороге.

*   организация запрещена в России
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