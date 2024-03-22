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В Минобороны назвали вооружение, которым усилят Днепровскую флотилию

«Известия»: Днепровской флотилии передадут установки А-222 «Берег»

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Денис Абрамов/РИА Новости

Речная флотилия на Днепре, о формировании которой объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будет оснащена самоходными артиллерийскими установками А-222 «Берег» калибра 130 мм. Данную информацию о вооружении флотилии «Известиям» сообщили источники из военного ведомства.

По их данным, САУ А-222 «Берег», установленные на колесном шасси, способны вести огонь по целям, движущимся со скоростью до 185 км/ч. В их боекомплект входят 40 осколочных и фугасных снарядов, говорится в сообщении.

«Некоторые страны, такие как Швеция и Нидерланды, передают Украине катера. Это означает, что скоро они столкнутся со своей судьбой», – сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

20 марта министр обороны РФ Шойгу заявил, что российская армия продолжает выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции. Глава ведомства также назвал потери украинских войск при попытках прорыва на территорию России.

Ранее в НАТО признали свою роль в атаках ВСУ на Черноморский флот.

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Операция на Украине
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