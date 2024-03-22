На Украине звучит воздушная тревога

В Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным онлайн-карты, сначала сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В остальных областях сигнал прозвучал в период с 11.57 по 12.04 часов мск.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Запорожье, Одессе и других подконтрольных Украине городах. В Харькове сообщается о не менее чем 15 взрывах, которые прозвучали на территории города.

Также представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по Николаевскому машиностроительному заводу «Зоря» — «Машпроект» на Украине.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.