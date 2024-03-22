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Стало известно о падении вертолета Ми-8 под Белгородом

Baza: в районе белгородского поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8

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Василий Крестьянинов/РИА «Новости»

В Белгородской области рядом с территорией местного поселка Ровеньки упал российский вертолет Ми-8. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел утром 21 марта.

По данным канала, на борту были четыре человека. Согласно описанию Baza, «вертолет совершил жесткую посадку» недалеко от поселка.

При этом сам вертолет получил механические повреждения, а одного человека, находившегося внутри Ми-8, госпитализировали.

«По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота», — говорится в публикации Telegram-канала.

На границе Белгородской области с Украиной с середины марта диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) проводят атаки с целью войти на территорию России. В Минобороны отмечали, что ДРГ пользуются активной поддержкой Киева.

Российские военные отразили одну из атак днем 14 марта в районе села Козинка.

По данным Минобороны, тогда группа диверсантов скрытно была доставлена на двух вертолетах Ми-8 на локацию, которая находилась в одном километре от российско-украинской границы.

Ранее было опубликовано видео уничтожения украинской ДРГ у границ с Белгородской областью.

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