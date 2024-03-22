В Запорожье взрывами поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате взрывов был поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2 в Запорожской области. Его слова передает ТАСС.

«Взрывы произошли в машинном зале ДнепроГЭС-2 на левом берегу Днепра и у железнодорожных путей для козловых кранов, которые находятся на гребне плотины», — поделился Рогов.

Администрация подконтрольного Киеву Запорожья сообщала, что были повреждены объекты инфраструктуры, в результате ограничено движение по автодорожному переезду дамбы ДнепроГЭС.

До этого на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская». Сейчас электроснабжение ЗАЭС ведется за счет одной линии 330 кВ «Феросплавная», радиационный фон на станции и вокруг нее остается в норме.

Рогов также сообщал, что систематические удары российских войск смогли «отрезвить» иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), вынудив их покинуть оккупированную часть Запорожской области.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.