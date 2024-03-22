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Посол РФ предупредил о последствиях передачи японских Patriot Украине

Посол РФ Ноздрев: администрация премьера Японии взяла курс на ремилитаризацию

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U.S. Army/ABACA/Reuters

В случае передачи японских Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут возникнуть тяжелые последствия для двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил РИА Новости назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев.

Глава дипмиссии отметил, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды взяла курс на ремилитаризацию страны, а также укрепление реваншистских настроений в обществе. Он уверен, что в ситуации с поставками Patriot решения принимались «впопыхах» для осуществления конкретной задачи.

«Фактически это решение позволяет американцам в некотором смысле взять под свой собственный контроль те вооружения, которые имеются у японской стороны, и распоряжаться ими по своему собственному усмотрению», — подчеркнул глава дипмиссии.

Ноздрев обратил внимание, что российская сторона будет внимательно смотреть, чтобы поставленные Patriot не оказались на Украине, потому что если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений. Он предупредил, что России придет делать ответные шаги.

До этого Ноздрев заявлял, что за последние годы отношениям России и Японии нанесен непоправимый ущерб, они находятся в самой низкой точке за весь послевоенный период.

Ранее Япония заявила об отмене льготного режима торговли с Россией еще на год.

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