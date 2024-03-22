Рогов заявил, что действия российской армии «отрезвили» иностранных наемников

Систематические удары российских войск «отрезвили» иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

По его словам, наемники ехали массово до тех пор, пока «не начали получать по заслугам» от российских солдат и «быстро поубавили их боевой пыл».

«После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше», — сказал Рогов.

Он отметил, что в данный момент наемники присутствуют в основном на уровне командования, в боях на передовой они практически не участвуют.

До этого Владимир Рогов заявлял, что жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.