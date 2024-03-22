Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль рассказал о задержании сотен террористов в больнице в секторе Газа

Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице «Аш-Шифа»

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа продолжается, на данный момент задержаны более 500 подозреваемых в терроризме, передает РИА Новости.

«Это операция с самым большим числом террористов, которых мы задержали с начала войны. На данный момент мы задержали более 500 подозреваемых, 358 из которых принадлежат группировкам ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России), — говорится в заявлении израильской армии.

Бои продолжаются внутри зданий больницы. В настоящее время боевики забаррикадировались в районе отделения неотложной помощи, пациентов эвакуируют в другое здание.

По данным ЦАХАЛ, среди задержанных есть высокопоставленные командиры обеих группировок. На допросах они предоставляют военным ценные разведданные.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сражается с тьмой и варварами в секторе Газа, защищая умеренность и прогресс.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами