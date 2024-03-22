Израиль рассказал о задержании сотен террористов в больнице в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа продолжается, на данный момент задержаны более 500 подозреваемых в терроризме, передает РИА Новости.

«Это операция с самым большим числом террористов, которых мы задержали с начала войны. На данный момент мы задержали более 500 подозреваемых, 358 из которых принадлежат группировкам ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России), — говорится в заявлении израильской армии.

Бои продолжаются внутри зданий больницы. В настоящее время боевики забаррикадировались в районе отделения неотложной помощи, пациентов эвакуируют в другое здание.

По данным ЦАХАЛ, среди задержанных есть высокопоставленные командиры обеих группировок. На допросах они предоставляют военным ценные разведданные.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сражается с тьмой и варварами в секторе Газа, защищая умеренность и прогресс.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.