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В ЕС нашли новый способ закупать для Украины снаряды

FT: ЕС планирует обойти свои законы для того, чтобы закупать снаряды для ВСУ

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РИА «Новости»

Европейский союз планирует обойти собственные законы для того, чтобы закупать снаряды для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в объединении.

«Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины», — сообщает издание.

До этого считалось политически невозможным изменение договора, однако теперь Европейская комиссия предложила юристам разработать план пересмотра.

До этого Чехия передала Украине последние два вертолета из восьми имевшихся в запасах минобороны страны советских вертолетов Ми-24/35.

Две недели назад правительство Чехии незаметно одобрило последнюю поставку вертолетов советской эпохи в качестве подарка Украине.

Ранее чешский генерал заявил, что РФ побеждает Украину благодаря логистике и промышленности.

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