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В Польше указали на проблемы ВСУ при возведении укреплений

Польский аналитик Музыка: Украина слишком поздно начала возводить укрепления

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Inna Varenytsia/Reuters

Военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил изданию inews, что начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.

«Абсолютно понятно, что работа по возведению укреплений началась слишком поздно... Процесс должен был начаться в конце октября», — сказал он газете.

Кроме этого, эксперт отметил, что у ВСУ нет специального подразделения, которому можно было бы поручить операцию по возведению укреплений, поэтому им приходится полагаться на частные компании. Также Музыка обратил внимание на то, что обеспечение доступа к частной земле для строительства оборонительных сооружений сопровождается бюрократической волокитой, что также является проблемой. Он добавил, что возведение укреплений усложняет весенняя погода с дождями и слякотью.

Эксперт пришел к выводу, что украинцы не в состоянии компенсировать те несколько месяцев, которые были потеряны.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что планирующие авиабомбы, применяемые российскими Вооруженными силами, успешно разрушают укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносят значительный ущерб противнику.

Ранее издание Business Insider написало, какое оружие РФ наносит большой урон ВСУ.

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