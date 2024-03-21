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Минобороны заявило о третьем за день сбитом беспилотнике в Белгородской области

МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

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Министерство обороны России сообщило, что 21 марта примерно в 17:40 по московскому времени была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории РФ.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

Днем 21 марта в Минобороны России сообщало о сбитом над Белгородской областью беспилотнике в 15:15 по московскому времени.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что примерно в 14:30 по московскому времени беспилотник Вооруженных сил Украины был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Утром 21 марта в Белгородской области также работала система ПВО. Тогда военные уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, или «Вампир».

Ранее Гладков сообщил, что в ходе утренней атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали как минимум пять человек.

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