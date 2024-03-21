Сырский провел переговоры с начальником штаба ВС Франции

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что провел переговоры с начальником объединенного штаба вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром.

Сырский отметил, что проинформировал французского коллегу о ситуации на поле боя.

«В частности, о том, что на данный момент силам обороны удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины», — отметил главком ВСУ.

21 марта Сырский на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром попросил для украинской армии боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам Сырского, он также проинформировал Бауэра о ситуации на фронте.

До этого Бауэр заявил о том, что Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в вооружении, амуниции и боевых припасах, но и в живой силе.

19 марта Сырский назвал развитие беспилотных систем приоритетом на посту главкома ВСУ.

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию на фронте и предупредил о риске продвижения российских войск.