Украинские беспилотники уничтожены над Республикой Крым

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были уничтожены в небе над территорией Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, операция произошла около 15:00 по московскому времени. Нейтрализовать дроны удалось с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого стало известно, что сотрудники Росгвардии ликвидировали беспилотные летательные аппараты и квадрокоптеры, которыми украинские войска пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.

Позднее украинские беспилотники самолетного типа были уничтожены ночью над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.