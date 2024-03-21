Населенные пункты в Херсонской области остались без газа из-за обстрела ВСУ

В Херсонской области пять населенных пунктов остались без газа после артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня украинские террористы повредили артобстрелом газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. <...> В данную минуту специалисты Херсоноблгаза уточняют характер повреждений и определяют объем восстановительных работ», — написал Сальдо.

Глава Херсонской области уточнил, что без газа остались город Каховка, а также села Малая Каховка, Любимовка, Коробки и Каменка.

Также 21 марта Сальдо сообщал, что украинские военные с помощью дрона сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, а также крыша терапевтического отделения.

Ранее Сальдо заявил, что в Одессе и Николаеве идет подготовка к мобилизации студентов.