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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа под Белгородом

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что примерно в 14:30 мск беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Утром 21 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Днем Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу задержанного в Белгородской области члена «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК).

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе утренней атаки Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район пострадали как минимум пять человек.

Ранее военный эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода.

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