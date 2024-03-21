ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге мужчины, готовившего теракт в войсковой части

Органы военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области заявили о задержании мужчины, который готовился устроить теракт на территории одной из войсковых частей в Екатеринбурге. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, задержанным оказался функционер экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена в России). У подозреваемого нашли пять самодельных зажигательных устройств.

До этого Федеральная служба безопасности по Донецкой народной республике задержала в Мариуполе двух человек по подозрению в оправдании терроризма и ударов по Крымскому мосту.

Силовики установили, что задержанные размещали видео и комментарии в социальных сетях, «направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году». О какой организации идет речь, не указали. В отношении мариупольцев возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России.

Ранее в Белгородской области задержали пособника РДК (признан в РФ террористической организацией), готовившего теракты.