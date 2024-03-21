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Немецкий корабль сбил беспилотник хуситов в Красном море

Немецкий фрегат «Гессен» сбил беспилотник хуситов в Красном море

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Бортовой вертолет немецкого фрегата «Гессен» обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат, запущенный йеменским мятежным движением хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил Bild.

Отмечается, что дрон был поражен в тот момент, когда приблизился к гражданскому буксиру. Это произошло рано утром 21 марта.

По данным издания, фрегат «Гессен», дислоцированный в Красном море для защиты торговых судов, не первый раз сбивает дроны. В конце февраля корабль отразил первую атаку йеменских хуситов, сбив два беспилотника. Однако тогда же фрегат по ошибке обстрелял американский беспилотник.

19 марта телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу Эйлат.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем движение «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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Удары США по хуситам
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