Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской ДРГ у границ с Белгородской областью

Российские войска уничтожил пункт временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в лесу в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

«Высокоточным ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», — говорится в сообщении.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина с целью сорвать выборы президента России использовала «террористические методы воздействия на российских граждан».

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах,

что российская армия не будет платить Украине той же монетой за обстрелы гражданской инфраструктуры. У России есть возможности для этого, но «другие взгляды» на подобные действия, отметил глава государства. Вместо симметричного ответа он пообещал усилить защиту приграничных регионов и помочь пострадавшим жителям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о попытке ВСУ устроить террористический рейд у границ России.