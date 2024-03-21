В США заявили о «планах» России начать новую войну в Европе

Россия может развязать новую войну на Балканах, чтобы ослабить поддержку Украины и дестабилизировать Запад. Такое мнение озвучили эксперты Ивана Страднер и Марк Монтгомери из Foundation for Defense of Democracies («Фонда защиты демократии») в интервью Wall Street Journal.

«Поскольку российские войска понесли потери на Украине, Москва может много выиграть, создавая проблемы в других частях континента», — говорится в статье.

Исследователи полагают, что новый вооруженный конфликт предоставит России возможность получить местное влияние посредством торговли оружием и посредничества, отвлечь внимание от Украины и самой завладеть рычагами влияния на лидеров стран Запада.

Самым подходящим регионом для «планов» Москвы эксперты назвали Балканы. Напряженность там остается на высоком уровне со времен югославских войн (1991–2001 годы), в частности из-за Сербии и Косово.

Страднер и Монтгомери заявили, что России не придется отправлять в балканские страны армию, она положится на Сербию «в разжигании насилия и нестабильности» и сделает ставку на том, что НАТО заколеблется.

Ранее президент Владимир Путин назвал бредом заявления о «планах» России напасть на Европу.