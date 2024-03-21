Россия выпустила против ВСУ беспилотник с необычной функцией

Вооруженные силы России применяют против украинских войск беспилотник «Пчелка», гибрид самолета и квадрокоптера, который из-за его способности переносить FPV-дроны прозвали «маткой» БПЛА. Об использовании «Пчелки» в зоне СВО сообщил Telegram-канал «Русский инженер», который также поделился кадрами работы дрона.

«Противник пишет, что возле Бахмута был замечен вот такой наш беспилотник, «Пчелка». По схеме это втол, то есть гибрид самолета и квадрокоптера, оснащен ДВС и является платформой для подъема коптеров без всяких катапульт», — рассказал автор канала.

По его словам, благодаря своей особенности «Пчелка» позволяет увеличить дальность действия FPV-дронов, а используют беспилотник ВС РФ уже достаточно давно. Отмечается, что увеличение числа «Пчелок» на вооружении может позволить совершать регулярные атаки в тылу ВСУ.

До этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина могла бы производить 2 млн беспилотников в год, но у нее нет на это денег.

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