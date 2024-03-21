Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия выпустила против ВСУ беспилотник с необычной функцией

В зоне СВО засняли российскую «матку» беспилотников «Пчелка»

Вооруженные силы России применяют против украинских войск беспилотник «Пчелка», гибрид самолета и квадрокоптера, который из-за его способности переносить FPV-дроны прозвали «маткой» БПЛА. Об использовании «Пчелки» в зоне СВО сообщил Telegram-канал «Русский инженер», который также поделился кадрами работы дрона.

«Противник пишет, что возле Бахмута был замечен вот такой наш беспилотник, «Пчелка». По схеме это втол, то есть гибрид самолета и квадрокоптера, оснащен ДВС и является платформой для подъема коптеров без всяких катапульт», — рассказал автор канала.

По его словам, благодаря своей особенности «Пчелка» позволяет увеличить дальность действия FPV-дронов, а используют беспилотник ВС РФ уже достаточно давно. Отмечается, что увеличение числа «Пчелок» на вооружении может позволить совершать регулярные атаки в тылу ВСУ.

До этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина могла бы производить 2 млн беспилотников в год, но у нее нет на это денег.

Ранее сообщалось, что в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами