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В ЕС признали тяжелую ситуацию на поле боя на Украине

Politico: в ЕС опасаются потенциальных реальных прорывов России на Украине летом

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Европейский союз признал тяжелую ситуацию на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, европейские чиновники опасаются потенциальных реальных прорывов российской армии следующим летом. Авторы подчеркивают, что ситуация на поле боя остается тяжелой, несмотря на согласование выделения €5 млрд для частичной компенсации государствам — членам объединения за новые поставки оружия Украине.

«Мы можем достичь переломного момента, когда мы потенциально можем увидеть некоторые реальные прорывы России этим летом», — поделалась заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алисса де Карбоннель.

Она уточнила, что по этому поводу в ЕС есть много опасений.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) говорил, что французские власти рассматривают вариант отправки европейской военной миссии в районы на границе с Белоруссией, чтобы находящиеся там солдаты ВСУ могли участвовать в боях на других направлениях.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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