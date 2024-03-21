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Российские военные впервые поразили эстонскую платформу THeMIS UG на СВО

Появились кадры поражения армией РФ эстонской платформы THeMIS UG на СВО

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал PanzerWaffle.

О поставках Украине 14 таких платформ объявлялось в ноябре 2022 года. Передача устройств должна была быть проведена совместно с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH.

В январе прошлого года одну платформу THeMIS UGV нашли в списках поставок «Фонда Порошенко» экс-президента Украины Петра Порошенко (2014 — 2019 гг.).

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства сообщил, что с начала 2024 года российские военные уничтожили в зоне проведения СВО четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard.

Кроме того, силы РФ уничтожили 27 боевых машин пехоты Bradley, шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять ЗРК Patriot.

Ранее Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации.

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Операция на Украине
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