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ВСУ атаковали больницу и автозаправку в Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали дронами Каховскую районную больницу в Херсонской области

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Владимир Сальдо/Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Каховскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинские военные с помощью дрона сбросили на медучреждение три боеприпаса. Однако никто в инциденте не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, а также крыша терапевтического отделения.

Помимо больницы, ВСУ атаковали автогазозаправочную станцию на улице Мелитопольской в Каховке. К тому же украинские военные запустили дрон в пожарный автомобиль, который прибыл на место происшествия.

Незадолго до этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник-камикадзе, принадлежащий ВСУ, атаковал село Долгое в Белгородской области. Перед этим дежурные средства ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. над Белгородской областью.

Ранее российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область.

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