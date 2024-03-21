Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Каховскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинские военные с помощью дрона сбросили на медучреждение три боеприпаса. Однако никто в инциденте не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, а также крыша терапевтического отделения.

Помимо больницы, ВСУ атаковали автогазозаправочную станцию на улице Мелитопольской в Каховке. К тому же украинские военные запустили дрон в пожарный автомобиль, который прибыл на место происшествия.

Незадолго до этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник-камикадзе, принадлежащий ВСУ, атаковал село Долгое в Белгородской области. Перед этим дежурные средства ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. над Белгородской областью.

Ранее российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область.