Бойцы Южной группировки войск под Авдеевкой уничтожили склады с боеприпасами и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на месте работали расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг». Координаты целей получили при помощи воздушной разведки.

В Минобороны добавили, что расчеты РСЗО круглосуточно выполняют задачи для поддержания продвижения штурмовых подразделений.

До этого российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских военных село Козинка в Белгородской области. В МО добавили, что войска РФ продолжают проводить мероприятия по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничную территорию.

Накануне ВСУ нанесли удар по городу Горловка в Донецкой народной республике при помощи беспилотника-камикадзе. Кроме Горловки, примерно в то же время ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, который находится в непосредственной близости от линии фронта и удерживаемого ВСУ города Красногоровка.

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