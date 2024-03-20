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Российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область

МО: средства ПВО нейтрализовали дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить теракт c применением БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, беспилотник принадлежал к самолетному типу и имел цель атаковать объекты на территории РФ.

Незадолго до этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник-камикадзе, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), атаковал село Долгое в Белгородской области.

Перед этим дежурные средства ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. над Белгородской областью.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.

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