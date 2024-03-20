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Премьер Украины допустил менее масштабную мобилизацию

Bloomberg: Шмыгаль не исключил мобилизацию менее 500 тыс. украинцев

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ABC

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. Об этом сообщает Bloomberg.

По его мнению, возможно, в столь масштабном призыве нет необходимости, если учитывать ротации военнослужащих и транши стран Запада.

«Мы продолжим борьбу, если заручимся поддержкой наших партнеров», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что острую необходимость украинская армия испытывает в артиллерийских снарядах, ракетах большой и средней дальности.

До этого Шмыгаль заявил, что выделенной Западом помощи хватит Украине только на первую половину года.

Накануне в Тернополе сотрудники военкомата забрались на крышу стройки для вручения повесток.

Во вторник, 19 марта на Украине предложили ужесточить мобилизацию, используя вместо сотрудников украинских военкоматов бойцов разведки.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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