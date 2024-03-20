Военный эксперт оценил данные о возможных локациях войск НАТО на Украине

В случае, если французские войска направят на Украину, они вряд ли окажутся на передовой. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, вероятнее всего, их разместят на севере страны, чтобы они контролировали границу с Белоруссией.

«Правый берег Днепра, граница с Белоруссией и территории рядом с Киевом — это те регионы, где французским военным будет наиболее безопасно находиться в случае их отправки на Украину. Какого-то всплеска боевых действий здесь ждать не приходится. Из тревожного для Парижа — только возможность попадания их контингента под ракетный обстрел», — отметил Онуфриенко.

Он напомнил, что Париж заявлял о намерении направить на Украину порядка двух тысяч военнослужащих. В контексте текущего конфликта это крайне малое количество, что свидетельствует об исключительно политических целях французской стороны, добавил эксперт.

Накануне полковник в отставке Вооруженных сил Франции Винсент Арбаретье предположил, что французских солдат, которые могут быть направлены на Украину, разместят по Днепру или вокруг Киева.

При этом он утверждает, что размещение французских солдат на Украине якобы не станет провокацией в адрес России, а должно заставить пойти Москву на переговоры. Таким образом, как считает Арбаретье, Франция, как ядерная держава, выполнит «свою роль в защите Европы».

Ранее политолог объяснил задачу французских военных на Украине.