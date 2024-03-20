В ДНР заявили об атаке по Горловке украинским беспилотником-камикадзе

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Горловка в Донецкой народной республике при помощи беспилотника-камикадзе. Об этом РИА Новости заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru»]: 15.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе», — сообщили в СЦКК.

Никитовский район Горловки находится на северо-западе города, в большей доступности для нанесения ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме Горловки, примерно в то же время ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, который находится в непосредственной близости от линии фронта и удерживаемого ВСУ города Красногоровка.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.