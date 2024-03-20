Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР заявили об атаке по Горловке украинским беспилотником-камикадзе

СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

close
100%
Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Горловка в Донецкой народной республике при помощи беспилотника-камикадзе. Об этом РИА Новости заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru»]: 15.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе», — сообщили в СЦКК.

Никитовский район Горловки находится на северо-западе города, в большей доступности для нанесения ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме Горловки, примерно в то же время ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, который находится в непосредственной близости от линии фронта и удерживаемого ВСУ города Красногоровка.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами