В Тернополе сотрудники военкомата забрались на крышу стройки для вручения повесток

Работники военкомата на Украине забрались на крышу строящегося здания, чтобы вручить повестки работающим там мужчинам. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

«Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) залезли на недостроенное здание и на крыше стали выписывать повестки рабочим», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что место действия — Тернополь.

В опубликованном ролике видно, как группа мужчин в камуфляжной форме о чем-то говорит с находящимися на верхнем этаже рабочими.

20 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в вузах Одессы и Николаева идет подготовка к мобилизации студентов и преподавателей. Губернатор высказал мнение, что власти Украины не считают благонадежными жителей юго-восточных регионов и пытаются отправить их на фронт в первую очередь.

19 марта на Украине предложили ужесточить мобилизацию, используя вместо сотрудников украинских военкоматов бойцов разведки.

Ранее на Украине заявили о росте числа случаев дезертирства в ВСУ.