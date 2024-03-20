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Шойгу рассказал о предотвращении терактов ВСУ во время выборов

Шойгу: средства ПВО сбили 419 украинских беспилотников за время выборов

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РИА Новости

Вооруженные силы России усилили охрану социальных и правительственных объектов на территории страны и предотвратили ряд терактов во время проведения президентских выборов. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, за время голосования средства ПВО уничтожили 419 украинских беспилотников и 67 ракет. Шойгу отметил, что ВСУ вели обстрелы близ избирательных участков, где находились мирные граждане. Он заявил, что таким образом Киев хотел сорвать выборные мероприятия.

Помимо этого, глава Минобороны прокомментировал попытки ВСУ прорвать российскую границу. Он рассказал, что украинские войска за восемь суток боев потеряли более 3,5 тыс. военнослужащих, а все атаки были отражены. Также ВС РФ уничтожили 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, а также пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8.

Ранее Шойгу назвал число уничтоженных танков Abrams.

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