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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Shutterstock/Wirestock Creators

Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Белгородцев, находящихся дома, он попросил не подходить к окнам, а при возможности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Он добавил, что если вы находитесь на улице, необходимо спуститься в укрытия или другие безопасные места.

20 марта Гладков сообщил, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы из-за обстрелов. Колледжи и высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

Ночью губернатор сообщал, что система противовоздушной обороны сбила 11 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.

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