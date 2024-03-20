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Стало известно о прибытии в Харьков говорящих по-польски солдат

Марочко: говорящие по-польски военнослужащие прибыли на предприятие в Харькове

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Vadim Ghirda/AP

На промышленное предприятие в Харькове прибыли военные, говорящие по-польски. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что на предприятие было доставлено около 30 солдат с оружием и вещевым имуществом.

«Бойцы между собой общаются на польском языке», — сказал он.

По мнению подполковника в отставке, прибывшие военнослужащие будут охранять одно из местных предприятий, сменив украинское подразделение. Марочко также подчеркнул, что ранее на территории этого же предприятия обнаружили средства противовоздушной обороны (ПВО) западного образца.

До этого Андрей Марочко заявлял, что в районе Волчанска российские войска уничтожили базу наемников, которых готовили для совершения терактов в Белгородской области.

В середине марта он сообщал, что ВС РФ нанесли комбинированные удары по украинскими складам с оружием на Купянском направлении.

Ранее Россия атаковала позиции ВСУ на правом берегу Днепра.

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