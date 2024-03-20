Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Производитель оружия заявил о промышленной «войне мощностей» в Европе

Глава Nammo Брандтцег: у Европы нет мощностей для роста оборонного производства

close
100%
Depositphotos

В настоящее время европейским странам не хватает мощностей для наращивания объемов оборонного производства, и чтобы это исправить, придется изменить законодательство, считает исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег. Его цитирует Financial Times (FT).

Отмечается, что компания Брандтцега должна в ближайшее время получить господдержку от Норвегии, Финляндии и ЕС в размере свыше €300 млн, что превышает десятилетние вложения предприятия. Кроме того, оно само инвестирует порядка €150 млн каждый год.

«На мой взгляд, мы должны еще больше нарастить [производство]. Мы должны наращивать его быстрее. <...> Мы находимся в промышленной войне за мощности», — заявил глава Nammo.

По его словам, решить проблему нехватки мощностей можно, если принять закон, аналогичный тому, что существует в США. Законодательство Штатов позволяет президенту приказывать оборонным предприятиям исполнять госконтракты в приоритете. Благодаря этому компании первоочередно получают доступ к необходимому оборудованию.

До этого сообщалось, что саммит глав государств ЕС 21–22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, который отметил, что страны ЕС должны тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно.

Ранее стало известно, что Евросоюз нарастил производство снарядов до 1 млн в год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами