На Украине заявили о разочаровании в танках Abrams

Украинское издание NV.ua подвергло критике американские танки Abrams, которые используются украинскими военными.

В статье говорится, что этим боевым машинам сложно воевать на Украине. О боях с их участием информации до сих пор мало даже у экспертов, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ), получив эти танки от США, не торопились использовать их.

Авторы публикации обратили внимание, что сложное обслуживание и ремонт — одна из ключевых проблем для украинской армии.

«В США для восстановления Abrams существует целый завод, где машину даже не ремонтируют, а полностью разбирают и собирают заново. Украинским военным во время боевых действий сделать это нереально, а кормить этого зверя приходится тоннами горючего. Чтобы только запустить двигатель, нужно потратить 38 литров горючего», — отметили авторы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Издание также привело слова украинского военного эксперта Ивана Ступака, который заявил, что не слышал о каких-либо выдающихся технических характеристиках или возможностях Abrams. При этом он похвалил точную пушку британского танка Challenger 2.

Ступак также сказал, что Abrams являются очень хрупкими танками, они имеют совсем другое устройство двигателя. Украинские военные испытывали проблемы с ходовой частью этих боевых машин, которую необходимо было адаптировать под местные условия. Кроме того, бойцы ВСУ жаловались на слабую бронезащиту. Эксперт предположил, что американцы перед передачей Abrams Украине сняли с них элементы бронирования с обедненным ураном, поскольку они боялись, что танки будут подбиты или захвачены российскими военными.

До этого сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Ранее экс-разведчик США заявил, что танки Abrams использовались на Украине неправильно.