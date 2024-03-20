Минометчики армии России поразили артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Расчеты 120-мм минометов «Сани» группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

Утром 20 марта румынские наемники сообщили, что участвовали в атаках на российское приграничье.

До этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина должна проводить больше террористических атак на российское приграничье.

18 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Также Путин заявил о создании базовых условий для обеспечения безопасности России.

До этого стало известно, что обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в ряде районов Курска.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ развалился в воздухе при попытке атаки под Курском.