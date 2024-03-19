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В Минобороны сообщили о перехвате ракет, летящих в Белгород

Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Вампир» и одну «Точку-У»

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Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 ракет РСЗО «Вампир» и одну «Точку-У», которые были запущены Вооруженными силами Украины по Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве отметили, что украинские войска не достигли своей цели, кроме того в ходе атаки не сообщается о пострадавших или разрушениях.

До этого в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности.

Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал находящихся на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место из-за опасности со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее над Воронежем перехватили украинский беспилотник.

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