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Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи

Канада выделит Украине приборы ночного видения, БПЛА и снаряды на сумму $29,5 млн

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Global Look Press

Канада выделит Украине приборы ночного видения, БПЛА и снаряды на сумму $29,5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра.

«Я объявляю о выделении Канадой более 40 млн долларов в рамках инициативы Чехии по закупке большого количества артиллерийских снарядов для Украины», — заявил Блэр, имея в виду канадские доллары.

Кроме суммы, выделенной на снаряды, Канада также обязуется выделить украинским войскам приборы ночного видения, а также беспилотники.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что выживание Украины находится под угрозой в связи с тем, что Соединенные Штаты задерживают выделение новых пакетов военной помощи для этой страны на фоне успешных действий российской армии.

Глава американского оборонного ведомства добавил, что российский президент Владимир Путин наблюдает за процессом выделения помощи, как и весь остальной мир.

Ранее глава МИД Британии Кэмерон рассказал, к чему приведет победа РФ на Украине.

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