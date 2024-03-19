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Каллас объяснила слова Макрона об отправке войск на Украину

Каллас: слова Макрона об отправке войск на Украину неверно истолковали

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Johanna Geron/Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину неверно истолковали. Об этом она заявила в интервью ERR.

«На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину», — сказала она.

По ее словам, Макрон тоже об этом не говорил.

Она отметила, что произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке».

Каллас утверждает, что во время встречи в Париже ее участники обсуждали, что тренировать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) было бы эффективнее на территории самой страны.

Во вторник, 19 марта, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, российская сторона располагает данными, что Франция начала подготовку воинского контингента для отправки на Украину. Он отметил, что французские военные опасаются, что солдат не получится расквартировать на Украине незаметно.

Ранее ООН призвала все страны способствовать деэскалации ситуации на Украине.

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