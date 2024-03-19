Шеф Пентагона отметил серию продвижений российских бойцов в зоне СВО

Мимо американских властей не проходит незамеченным постепенное продвижение российских войск на Украине, но в Киеве заверяют, что ВСУ способны удержать линию фронта. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, слова которого приводит ТАСС.

«Что касается потенциального российского прорыва, мы видим на поле боя серию постепенных продвижений со стороны россиян», — отметил шеф Пентагона.

Он подчеркнул, что украинские власти, с которыми поддерживает контакты американская сторона, уверены, что сумеют «защитить суверенную территорию» и удержать линию фронта.

Накануне в США объяснили, чем грозит Украине истощение средств ПВО. Журнале Military Watch Magazine (MWM) написал, что в настоящее время Россия стала значительно чаще наносить удары в зоне спецоперации с помощью авиации.

До этого американский военный признал, что Запад не готов вести сложные бои, как на Украине.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.