В Мурманской области проведут призыв только с бумажными повестками

В Мурманской области весенний призыв пройдет с использованием лишь бумажных повесток. Подробности сообщает издание «СеверПост».

В военном комиссариате города сообщили, что электронных повесток в этом регионе не будет, призывники получат «классические» предписания явиться в военкоматы.

«Никаких указаний по поводу электронных повесток мы не получали», — говорится в сообщении.

До этого в Госдуме заявили, что бумажная повестка останется основным документом в весенний призыв 2024 года. Такие правила будут действовать до запуска реестра воинского учета. При этом электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме, как и в осенний призыв 2023 года.

Незадолго до этого в пресс-службе Военного следственного управления (ВСУ) СКР по Центральному военному округу сообщали, что военные следователи посетили склад Wildberries в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге с проверкой, 30 сотрудников маркетплейса поставят на воинский учет.

В МО Белоруссии отвергли идею призыва женщин на срочную службу.