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Путин дал задание ФСБ насчет предателей-диверсантов

Путин поручил ФСБ наказывать предателей из диверсионных групп без срока давности

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поименно выявлять предателей, которые участвовали в попытках прорваться с Украины на территорию России в составе диверсионно-разведывательных групп. Слова главы государства передает ТАСС.

Во время заседания коллегии ФСБ российский лидер обратил внимание сотрудников спецслужбы на попытки ДРГ прорвать границу.

«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно», — сказал Путин.

Он добавил, что наказывать предателей будут без срока давности, где бы они ни находились. Президент попросил ФСБ уделять этому направлению достаточно внимания, «чтобы неповадно было никому».

До этого Минобороны России показало кадры уничтожения очередной украинской ДРГ в приграничном районе Курской области. В военном ведомстве уточнили, что на кадрах зафиксирован удар авиабомбами по временным позициям украинских диверсантов, расположенной в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области.

Ранее военкор сравнил заходы ДРГ на территорию РФ с полноценной войсковой операцией.

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