Путин заявил о провале попыток прорыва диверсантов через границу России

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявил, что все попытки диверсионных групп прорваться через границу России провалились. Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал тех, кто пытался прорваться через российскую границу, диверсионно-террористическими бандами, зарубежными наемниками и «всяким отребьем».

«Они (ДРГ. — «Газета.Ru») тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, — все эти попытки провалились», — пояснил президент.

До этого Путин говорил, что диверсионно-разведывательные группировки и Вооруженные силы Украины намеревались устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей России, но понесли потери.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.