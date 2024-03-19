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Жители округа в Белгородской области остались без света из-за обстрела

Гладков: Грайворонский округ Белгородской области обесточен из-за обстрела ВСУ

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе заседания президиума генсовета «Единой России» заявил, что Грайворонский округ полностью обесточен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«С утра у нас окончательно разбили подстанцию. Полностью округ обесточен», — поделился Гладков.

19 марта Гладков сообщал, что в Белгородской области объявлена воздушная тревога. Он призвал местных жителей спуститься в укрытия. В случае нахождения дома он посоветовал горожанам не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами, по типу ванной и коридора.

Также сообщалось, что экипажи танков Т-72Б3 группировки российских войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты Вооруженных сил Украины в приграничном районе Белгородской области. Столкновение произошло недалеко от населенного пункта Нехотеевка Белгородской области.

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.

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