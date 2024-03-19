Рогов объяснил, где должна заканчиваться «санитарная зона» на Украине

От российской границы необходимо двигаться до западных окраин Украины. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможном создании «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским войскам.

«Я думаю, эта санитарная зона должна проходить по границе с Венгрией, Румынией и Польшей, а также Словакией», — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что даже если режим, действующий сегодня в Киеве, сохранится на крошечной территории, он будет представлять угрозу для России.

О возможном создании «санитарной зоны» на Украине Путин заявил 18 марта, отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Как может выглядеть такая зона и какие условия необходимы для ее создания, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru».

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.