Рогов заявил об улучшении позиций российских войск в Работино

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска улучшили позиции в центре села Работино Запорожской области, передает РИА Новости.

«Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино», — сказал Рогов и добавил, что ожесточенные бои в городе продолжаются.

По его данным, за последние сутки войска РФ отбили несколько атак ВСУ в населенном пункте и его окрестностях.

16 марта Рогов заявлял, что подразделения Вооруженных сил РФ контролируют южную часть села и закрепились в центре.

17 марта Минобороны РФ сообщало, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Мирное Запорожской области.

До этого сообщалось, что российские военные отбили атаку ВСУ в районе Работино.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.