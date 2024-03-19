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Над Воронежем перехватили украинский беспилотник

Губернатор Гусев: системы РЭБ перехватили украинский беспилотник над Воронежем

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Минобороны РФ

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватила над Воронежем беспилотник самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — написал глава региона.

До этого жители Воронежа сообщали о звуках взрывов в небе над городом.

Вечером 18 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Воронежской областью.

В середине марта в регионе два дня подряд объявляли режим опасности атаки БПЛА.

17 марта сообщалось, что подразделения Росгвардии помогли ВС РФ нанести удар по украинской реактивной системе залпового огня RM-70 Vampire.

Ранее система ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду.

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