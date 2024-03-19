В Британии заявили об уязвимости укрепрайонов ВСУ перед планирующими бомбами ВС России

Планирующие авиабомбы, применяемые российскими ВС, успешно разрушают укрепленные позиции ВСУ и наносят значительный ущерб противнику. Об этом отметил британский аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.

«Планирующие бомбы, сбрасываемые авиацией России на позиции ВСУ, представляют серьезную угрозу, несмотря на попытки украинских военных укрепить свои оборонительные сооружения», — подчеркнул эксперт.

Меркурис отметил, что новые укрепления в Донбассе и Харьковской области уже не выдерживают ударов полуторатонных бомб. Он также указал на важную роль боеприпасов в освобождении Авдеевки.

На прошлой неделе член комитета Верховной рады Игорь Лапин заявил, что новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ.

До этого издание The New York Times писало, что Военно-воздушные силы России стали играть более серьезную роль в операции на Украине, что способствует продвижению ВС РФ вперед.

Ранее немецкий журналист рассказал, что позволяет ВС РФ продвигаться вперед.