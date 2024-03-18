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Над Белгородом сработала система ПВО

Гладков: система ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, система ПВО работала над городом и Белгородским районом. Предварительно, пострадавших нет.

Гладков уточнил, что в результате падения обломков в Белгороде были повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Кроме того, в селе Нижний Ольшанец Белгородского района пробита кровля частного домовладения, а в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль. В районе также повреждена линия электропередачи.

До этого стало известно, что сотрудники Росгвардии нейтрализовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и квадрокоптеры, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.

Около 17:10 18 марта российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника над регионом.

17 марта подразделения Росгвардии помогли ВС РФ нанести удар по украинской реактивной системе залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на поселок Белгородской области.

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