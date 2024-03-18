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На Украине указали на слабое место ВСУ на фронте

Экс-офицер ВСУ Лапин: ВСУ не могут перехватить ударные дроны России

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не в силах перехватить инновационные российские ударные дроны прототипа «Орлан». Об этом заявил экс-офицер ВСУ Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».

«Российские дроны типа «Орланов» висят очень высоко, мы их доставать обычными средствами не можем», — рассказал военный в отставке.

По его оценке, аналогичные сложности возникают с другими российскими беспилотными летательными аппаратами «Ланцет», которые наносят урон оборонной технике украинской армии.

«Это оружие XXI века, а чем мы пытаемся им противостоять?» — недоумевает Лапин.

Как подчеркнул бывший офицер ВСУ, Российская армия обладает беспилотниками, которые неосуществимо перехватить системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в связи с тем, что у армии Украины на вооружении применяется «оружие прошлого века».

«Так мы в войне не победим», — констатировал он.

Перед этим Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за сутки ликвидировали вертолет Ми-8 и 143 беспилотника ВСУ.

Ранее энергетики рассказали о последствиях атаки беспилотников на российские НПЗ.

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