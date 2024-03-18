Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ пытались совершить теракт с помощью дронов самолетного типа около 17:10 мск, однако ВС РФ пресекли эту попытку.

Сегодня в Белгороде четыре раза включали сирены ракетной опасности на фоне обстрелов со стороны украинских войск. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ходе ударов ВСУ пострадали как минимум два человека.

18 марта президент РФ Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на Украине, отвечая на вопрос журналистов о возможном присоединении Харьковской области к России. В Кремле объяснили, что зона будет представлять собой некий коридор, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Ранее в двух граничащих с Россией областях Украины снова объявили воздушную тревогу.