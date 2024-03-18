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Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над Белгородской областью

МО РФ: дежурные средства ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ пытались совершить теракт с помощью дронов самолетного типа около 17:10 мск, однако ВС РФ пресекли эту попытку.

Сегодня в Белгороде четыре раза включали сирены ракетной опасности на фоне обстрелов со стороны украинских войск. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в ходе ударов ВСУ пострадали как минимум два человека.

18 марта президент РФ Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на Украине, отвечая на вопрос журналистов о возможном присоединении Харьковской области к России. В Кремле объяснили, что зона будет представлять собой некий коридор, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Ранее в двух граничащих с Россией областях Украины снова объявили воздушную тревогу.

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